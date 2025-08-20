El Bolsón: llaman a la reducción responsable de residuos forestales para prevenir incendios

Desde el SPLIF recordaron a la comunidad la importancia de realizar un manejo responsable de la vegetación y de los residuos forestales en la interfase urbano-forestal, con el fin de reducir los riesgos de incendios.

Explicaron que las tareas de quema, chipeo o traslado deben realizarse siempre de manera planificada y responsable, evitando que la acumulación de vegetación represente un peligro para las viviendas.

Este invierno, las condiciones climáticas se presentan más secas que en años anteriores. Las precipitaciones fueron escasas y esto genera que la temporada de quemas autorizadas pueda finalizar antes de lo previsto. Actualmente, se están realizando las evaluaciones técnicas para determinar la continuidad de las habilitaciones.

En este marco, se insistió en la necesidad de aprovechar el período vigente para generar una zona defendible alrededor de las viviendas, disminuyendo así la vulnerabilidad frente a posibles focos ígneos.

Recomendaciones para la comunidad

Definir siempre el destino final de los residuos antes de iniciar las tareas.

No realizar quemas sin autorización para evitar sanciones.

Recordar que las quemas deben ser llevadas adelante únicamente por especialistas, en jornadas sin alertas meteorológicas, y permaneciendo en el lugar hasta su extinción completa.

Ante cualquier escape de fuego, comunicarse de inmediato al 103 o al 911.

Finalmente, remarcaron que la colaboración de la ciudadanía es clave: “Muchas gracias por ayudarnos a reducir el riesgo de incendios”, señalaron desde el área de prevención.