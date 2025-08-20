El Bolsón: la Policía detuvo a un hombre armado y secuestró una pistola

La Policía de Río Negro intervino anoche en un hecho ocurrido en la zona de la Costanera, luego de recibir múltiples llamados al 911 RN Emergencias por detonaciones de arma de fuego.





Gracias al rápido despliegue del personal de la Comisaría 12, se logró detener a un hombre de 34 años, quien portaba una pistola calibre 380 con munición en recámara y cargador completo.





El episodio se habría originado en el marco de un conflicto vecinal de larga data. La víctima relató que primero sufrió piedrazos contra su vivienda y, poco después, escuchó al menos dos disparos. Con la descripción aportada, los uniformados localizaron de inmediato al sospechoso en las inmediaciones y lo redujeron.









El Gabinete de Criminalística secuestró el arma y los proyectiles, mientras que en un rastrillaje por la zona no se hallaron vainas servidas. Testigos coincidieron en que los disparos fueron al aire, una acción igualmente peligrosa y tipificada como delito.





El detenido quedó a disposición de la Fiscalía, que ordenó la revisión de sus antecedentes y dio intervención a la división judicial. Vecinos señalaron que el hombre suele protagonizar incidentes en el barrio, lo que refuerza la importancia de la intervención preventiva de las fuerzas de seguridad.





Con este operativo, la Policía no solo retiró un arma de circulación, sino que también evitó que una disputa vecinal derivara en un hecho de mayor gravedad.