Dos ofertas para construir el nuevo centro de salud en Mallín Ahogado

Se presentaron dos ofertas en la licitación para la construcción del nuevo centro de salud de Mallín Ahogado, que fue afectado completamente por los incendios que azotaron a la región a principios de año y será reconstruido por el Gobierno Provincial con fondos propios.

Con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención médica para los residentes de la zona y mientras se avanza con la construcción, se ejecutará una Sala Médica provisoria, con una inversión provincial que supera los $57 millones.

La obra total tiene un presupuesto oficial de más de $1.344 millones y en la apertura de sobres se presentaron dos oferentes: Mass SRL y la empresa Norpatagónico SRL.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, subrayó la importancia de la obra pública: “La obra pública es venir a una localidad y hacer la apertura de sobres delante de la gente. Demostramos una vez más que se pueden hacer las cosas de manera transparente y prolija, como corresponde a un Estado Provincial o municipal”.

“Entendemos que demonizar la obra pública a nivel nacional como se ha hecho y borrar del mapa a las instituciones y organizaciones que las tenían a cargo es un error garrafal” agregó el Ministro.

Aportes para obras y viviendas

Además, el Gobierno Provincial entregó un aporte de $40 millones para a la obra del colector pluvial de la calle Alberti, que implicará una inversión total de más de $261 millones. De esta forma, con la instalación de 890 metros de caños y una bomba de protección, se mejorará el flujo de los caudales y reduciendo los efectos negativos que se producen en las épocas de lluvia en la región.

El último de los aportes entregados por la Provincia al Municipio es superior a $5 millones, que será destinado para la terminación de 6 viviendas e infraestructura de las mismas, fundamental para abordar la demanda habitacional.

En uno de los momentos más emotivos de la jornada, 11 familias recibieron las escrituras de sus viviendas, títulos que fueron gestionados y tramitados por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) en conjunto con el colegio de escribanos de rio negro.

Finalmente, se firmaron dos contratos. Por un lado, para instalar una cisterna aérea para el almacenamiento y expendio de combustibles líquidos, la cual abastecerá al parque automotor de Vialidad Rionegrina con una inversión superior a los $107 millones.

Por otro lado, se rubricó un convenio para la ejecución de una alcantarilla sobre arroyo “El Seco”, en la Ruta Provincial 83, obra que permitirá atenuar los efectos perjudiciales que los escurrimientos de agua generan sobre la calzada.

Acompañaron el acto los Ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; y de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Secretario General, Nelson Cides; el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Superintendente del DPA, Gastón Renda; legisladores, autoridades provinciales y municipales.