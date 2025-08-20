Río Negro reconoció a soldados continentales de Malvinas en El Bolsón

En una jornada profundamente emotiva, el Gobierno de Río Negro homenajeó a ex soldados continentales que estuvieron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas, en un acto que reafirma el compromiso con la memoria colectiva y con una causa que permanece intacta. La ceremonia representó un gesto de reparación histórica hacia ellos y sus familias.

Durante la jornada, los ex soldados recibieron certificados y medallas honoríficas, acompañados por sus seres queridos, en un reconocimiento a su participación y entrega.

Los soldados formaron parte de la retaguardia de los héroes combatientes y tuvieron una incidencia directa en el conflicto, al integrar el despliegue militar organizado para la defensa de la Patria.

El reconocimiento a quienes defendieron con sacrificio la soberanía nacional responde a un reclamo histórico que los ex soldados continentales han sostenido durante décadas, con respeto y dignidad. En una jornada profundamente emotiva, se reafirmó que la causa Malvinas sigue viva y vigente.

En el acto, también se oficializó la posibilidad de que los ex soldados continentales puedan afiliarse voluntariamente a la Obra Social provincial IPROSS, ampliando así el acceso a la cobertura sanitaria como parte de esta política de reparación integral.

A través de la Secretaría General, el Gobierno de Río Negro consolida una política de memoria y reparación que alcanza a cada rincón de la provincia, haciendo historia en el presente y fortaleciendo la identidad provincial en torno a valores fundamentales como la memoria, la justicia y el reconocimiento a quienes ofrecieron lo más valioso por la Patria.