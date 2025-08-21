En operativo en la ruta 40 secuestraron 26 truchas y otros elementos

Ante esta situación, se solicitó la intervención de Parques Nacionales – Seccional Limay, cuyos agentes constataron que se trataba de 26 truchas y otros elementos de pesca. El hallazgo configuraba una infracción a la normativa vigente de pesca deportiva, por lo que se procedió al secuestro de los productos y equipos bajo acta correspondiente.





Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Intendencia de Parques Nacionales. Bariloche2000

En el marco del Operativo Invierno dispuesto por la Policía de Neuquén, durante la noche del miércoles se llevó a cabo un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2056. Secuestraron ejemplares de trucha y otros elementos, en una camioneta que se dirigía hacia Bariloche.El personal policial del Destacamento Nahuel Huapi procedió a la verificación de una camioneta que se dirigía hacia San Carlos de Bariloche. Durante la inspección, los efectivos advirtieron que en la parte trasera del rodado se transportaba una conservadora, y una bolsa de nylon transparente que contenía varios ejemplares de trucha.