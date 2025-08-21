Brutales incidentes en Avellaneda más de 20 hinchas heridos y dos graves tras caer al vacío

Durante la primera mitad y el entretiempo, los hinchas de la "U" arrojaron proyectiles hacia el sector local, rompieron butacas y dañaron la mampostería de la tribuna Pavoni Alta. Además, iniciaron un pequeño foco de incendio y lanzaron billetes a modo de provocación.





A raíz de esto, barras del Rojo respondieron y todo se complicó: hubo corridas, robos y agresiones multitudinarias hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio. Al menos dos hinchas chilenos saltaron al vacío desde lo alto de la tribuna.

Cómo es el estado de salud de los heridos

El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, habló tras los violentos hechos ocurridos y dio detalles sobre el estado de salud de los heridos.





“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó el presidente del equipo chileno en conferencia de prensa.





En ese sentido, agregó: “En el Hospital Perón, se encuentran 3 personas, todas fuera de riesgo vital, con heridas leves. En el hospital Wilde, hay 4 compatriotas con golpes y cortes, pero ninguno corre peligro de muerte”.





La Nación señaló en un informe inicial que al menos hay 177 hombres, cinco menores y tres mujeres heridas, y 135 personas detenidas.





Otros reportes indicaron 300 visitantes retenidos por la policía bonaerense y 10 lastimados graves. Algunos heridos fueron trasladados al hospital Fiorito, hospital Presidente Perón y hospital Wilde en estado de gravedad. Desde Noticias Argentinas revelaron un listado de algunos hinchas que se encontraban en los centro de salud:





Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón:





Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde:





Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres: politraumatismo.

José Acuiada: politraumatismo.

Patricio Valenzuela: politraumatismo.

En tanto, desde el departamento de prensa de Independiente informaron que "hay 90 detenidos, todos de la parcialidad de la U. de Chile. Se registran heridos leves y no hay fallecidos".





A raíz de estos brutales ataques, la CONMEBOL decidió que el partido por la Copa Sudamericana quedará cancelado. El mensaje que realizaron a través de su cuenta de X se llenó de comentarios de varios hinchas de ambos equipos, donde se pedía sanciones para ambos equipos, clausura del Estadio Libertadores de América, la renuncia de los directivos tanto del equipo argentino como la Universidad de Chile, entre otros. Por el momento, no volvieron a realizar un mensaje al respecto.





Todo esto sucedió sin presencia policial en la zona de los problemas. Recién cuando el panorama se aquietó ingresaron efectivos a la tribuna, en la que quedaban muy pocos espectadores. Según Aprevide, el operativo implicó la participación de 650 efectivos policiales más de 150 agentes de seguridad privada. Sin embargo, ninguno de ellos se podía divisar en el sector de los chilenos.

El enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la U. de Chile terminó en una violenta batalla campal. Hay más de 100 detenidos.El partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, se vio interrumpido por incidentes muy graves que se dieron en las tribunas. Hay más de 100 heridos y dos pelean por su vida.