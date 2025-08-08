Intento de robo en el barrio Costanera: dos jóvenes fueron demorados y recuperaron la libertad horas después





El hecho ocurrió en calle Roca al 90, cuando un vecino alertó al 911 sobre cuatro personas que intentaban abrir su camioneta. La policía detuvo a dos sospechosos de 18 años.





Un intento de robo registrado en la noche del jueves en el barrio Costanera terminó con dos jóvenes demorados y liberados pocas horas después.





El hecho ocurrió cuando un vecino llamó al sistema de emergencias 911 para denunciar que cuatro personas estaban forzando su camioneta Volkswagen Amarok, estacionada frente a su vivienda en calle Roca al 90. Mientras seguía a los sospechosos, el denunciante aportó detalles de sus características físicas y vestimenta, lo que permitió a la policía iniciar un operativo cerrojo en la zona.













Minutos más tarde, personal policial logró interceptar y aprehender a dos de los cuatro involucrados. Ambos son de sexo masculino y tienen 18 años. Según informaron fuentes policiales, los sujetos fueron demorados por el delito en grado de flagrancia, luego de enfrentarse con el damnificado.





En el procedimiento, se recuperó una barreta con uña que había sido sustraída de la caja de la camioneta. Sin embargo, los dos jóvenes recuperaron la libertad durante la mañana siguiente, quedando a disposición de la Justicia.