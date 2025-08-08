El municipio de El Bolsón intenta poner freno al desalojo de tierras en el barrio Lujan













El intendente Bruno Pogliano impulsa gestiones legislativas para evitar desalojos y dar una salida consensuada al conflicto por la titularidad de las tierras.





El intendente Bruno Pogliano se refirió a la crítica situación que atraviesan vecinos del barrio Luján, quienes enfrentan posibles desalojos debido a un histórico conflicto por la titularidad de los terrenos.





El predio en disputa fue cedido décadas atrás a un privado para un proyecto de plantación de enebros que nunca se concretó. Sin embargo, al no revertirse esa cesión en una gestión anterior, las tierras quedaron en manos de un propietario particular que hoy reclama su posesión por vía judicial.





Pogliano explicó que el municipio trabaja en dos frentes para frenar el avance de la expropiación y evitar el desplazamiento de las familias: por un lado, el litigio judicial en curso, y por otro, una vía legislativa impulsada por el legislador Leandro García, que declaró las tierras de utilidad pública y busca una solución que contemple a los ocupantes. El proyecto cuenta con respaldo de legisladores del todo el arco político, y se encuentra en camino a su aprobación.













Lote 20

En la entrevista , el intendente anunció que se sumará el lote 20 al área declarada de utilidad pública, con el fin de incluir a más familias en el plan de regularización. Una vez resuelta la situación, el municipio asumirá el pago de las tierras y avanzará en obras de servicios y mejoras.





Los actuales ocupantes deberán costear los trámites de mensura y escrituración para acceder a la titularidad de sus lotes. “Queremos dar certeza y tranquilidad a las familias, evitando desalojos y resolviendo una deuda histórica de nuestra ciudad”, aseguró Pogliano.



