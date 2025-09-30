Aeropuerto de Viedma se jerarquiza con una fuerte inversión provincial

La obra se ejecutó sobre una superficie total de 1.087 metros cuadrados, a cargo de la empresa Ingeniero Alejandro Lozano SRL.





El acto de inauguración contó con la presencia de los Ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; y el Director de la Región Sur de Prefectura, Carlos Apablaza.

Las nuevas instalaciones permitirán el funcionamiento de áreas de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Narcocriminalidad. Asimismo, una de las plantas de un ala lateral del hangar estará destinada a personal de la Prefectura Naval Argentina.





Al respecto, el Gobernador Weretilneck expresó: “Esta obra es una muestra clara del trabajo coordinado entre las fuerzas federales, el Ministerio de Seguridad de la provincia y los municipios. La decisión de Prefectura de fortalecer su presencia en Viedma es de una importancia significativa, porque se trata de cuidar y proteger a los habitantes de Río Negro”.

“Esta obra llega en un momento clave”, agregó Weretilneck, y afirmó: “Nuestro Golfo San Matías va a tener, entre 2026 y 2029, una transformación histórica, porque se convertirá en el principal puerto de gas y petróleo de Argentina y de América Latina. Eso nos exige estar más unidos y planificar más que nunca”.

“Para nosotros es importante porque aquí funcionará la Secretaría de Narcocriminalidad y la de Seguridad Vial, y sumamos a Prefectura. De este espacio compartido seguramente surgirán nuevas ideas y proyecciones a futuro para fortalecer la seguridad, y espero que podamos seguir avanzando con muchas más obras en beneficio de la seguridad pública”, agregó.





Acompañaron el acto el Secretario General, Nelson Cides; los Ministros de Modernización, Milton Dumrauf, y de Hacienda, Gabriel Sánchez; el Director de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos, Guillermo Figueredo; el Jefe de la Prefectura de Carmen de Patagones, Lucas Vouilloud; el Administrador del Aeropuerto de Viedma, Pedro Suárez; y demás autoridades provinciales, municipales y de la Policía de Río Negro.

Obras para fortalecer el rol de Prefectura en la región

La presencia de Prefectura en la costa de la Norpatagonia fortalecerá el monitoreo y control de la zona bajo jurisdicción de la Dirección Región Sur, que se extiende desde Mar del Plata hasta Ushuaia. La refuncionalización del hangar brindará espacio para albergar aeronaves y al personal técnico encargado de su mantenimiento y control.





El proyecto contempló la construcción de tres naves: una de una planta destinada a oficinas y talleres; otra en planta inferior para tareas administrativas y áreas técnicas; y una tercera de dos niveles con dormitorios y espacios sociales. Además, se ejecutaron contrapisos de acceso, veredas perimetrales y un gabinete técnico para cisternas y equipos de bombeo.





La instalación de esta sede permitirá asegurar el funcionamiento permanente del aeropuerto provincial, con un impacto positivo en el movimiento económico y la generación de empleo en la región.





Finalmente, el Director Carlos Apablaza destacó que hoy “se celebra un hito de gran relevancia operativa y estratégica” para la Prefectura y agradeció al Gobierno de Río Negro por esta obra: “Esta infraestructura no solo potencia nuestra operatividad, sino que reafirma el valor de la cooperación interinstitucional en favor de la seguridad pública, la protección de la vida humana y el control de nuestras aguas jurisdiccionales”.

