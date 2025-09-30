El Consejo Ambiental de El Bolsón participó de una jornada convocada por la agrupación ECO COMARCA



El viernes 26 , conmemorando el Dia Mundial de la Salud Ambiental, el Consejo Ambiental de El Bolsón participó de una jornada convocada por la agrupación ECO COMARCA





En esa oportunidad se compartió la Memoria de las gestiones y presentaciones realizadas durante los meses de trabajo desde su conformación.





★ Dictamen en relación al Estudio de Impacto Ambiental realizado por técnicos contratados por CFI (Consejo Federal de Inversiones).





★ Colaboración en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos y manejo de la Planta de tratamiento de Los Repollos.





★ ANPRALE : Pedido de informes sobre el análisis de lo actuado por el Estado rionegrino y solicitud de participación y colaboración al respecto.





★ Solicitud de Plan de evaluación de lo actuado y sucedido en el incendio de Confluencia con propuesta de participación.





★ Acompañamiento en la Propuesta de Aeropuerto de la Mesa de Gestión Aeroportuaria.





★ Acompañamiento en la Propuesta de Plan GIRSU (Gestión Integral de residuos sólidos urbanos), presentado por el Consejo de Turismo de El Bolsón









★ Pedidos de informes al Poder Ejecutivo Municipal sobre:









- Necesidad de EIA (Estudio de Impacto Ambiental) en la parcela que fuera subdividida de las tierras de la Escuela 103 Costa del Azul.





- Solicitud de visita a la Planta de tratamiento de RSU, sin respuesta positiva. (Resulta necesario analizar las causas subyacentes al colapso de la celda actual y priorizar una visión integrada de la Planta existente. Esto implica implementar mejoras sustanciales en la separación de residuos en origen, recolección diferenciada y procesamiento eficiente, en lugar de focalizarse únicamente en una nueva celda de disposición final).





El Consejo Ambiental de la Municipalidad de El Bolsón es un espacio institucional de representación ciudadana creado por Carta Orgánica (art 184) como órgano de consulta y asesoramiento de la autoridad ambiental.









Está conformado por las siguientes organizaciones:





COOPERATIVA LA MOSQUETA





Asociación de GUÍAS DE MONTAÑA





Cooperativa FM PATAGONIA ANDINA





Universidad Nacional de Río Negro





Asociación de Pequeños Productores de la Agricultura Familiar NEHUEN





Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza en Permacultura Urbana





COOPETEL





UNTER





CLUB DE ANDINISMO





INSTITUTO DE Formación Docente Continua





FUNDACIÓN COOPERAR





FUNDACIÓN CULTIVO ECOLÓGICO





JUNTA VECINAL Barrio ARRAYANES





MOVIMIENTO POR EL BOLSÓN





CÁMARA DE COMERCIO





CAMARA DE TURISMO





Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos