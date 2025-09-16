Afuveco expresó solidaridad con árbitros agredidos y reafirmó su compromiso con el juego limpio





La Comisión Directiva de la Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) emitió este lunes un comunicado en el que manifestó su “más enérgica solidaridad” con los árbitros Alberto Valenzuela y Lucas Morales, quienes fueron víctimas de agresiones en distintos torneos durante el fin de semana: Valenzuela el sábado en Big Sport y Morales el domingo en la liga de Afuca.





Desde la institución repudiaron “cualquier forma de violencia hacia los árbitros”, subrayando que cumplen un rol esencial para el desarrollo de los torneos y ligas locales. En ese sentido, remarcaron su compromiso con el juego limpio y anunciaron que acompañarán las sanciones disciplinarias impuestas por otras ligas a los jugadores que incurran en agresiones contra jueces de campo, aplicándolas también en sus competencias internas.





“Creemos firmemente que el deporte debe ser una fuente de diversión, disfrute y salud para todos los participantes. La violencia no tiene cabida en el deporte y es nuestra responsabilidad promover un ambiente seguro y respetuoso”, señala el comunicado.





Afuveco también hizo un llamado a jugadores, entrenadores y equipos para unirse en la promoción del respeto hacia los árbitros, a quienes definieron como “la columna vertebral de nuestro deporte”.





“Queremos que los árbitros se sientan seguros, respetados y valorados. Sin ellos no podríamos disfrutar del fútbol que amamos”, concluye el texto firmado por la Comisión Directiva.