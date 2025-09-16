Facundo López: “La gente fue clara, no se puede gobernar de espaldas al país real”



El candidato a senador nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, se refirió a la propuesta de presupuesto 2026 del Gobierno nacional. "Después de escuchar la cadena nacional, quiero decir con claridad lo que millones de argentinos sentimos: el resultado electoral, el grito de las provincias, está obligando al Gobierno nacional a empezar a mirar hacia el interior. Ya no se puede gobernar de espaldas al país real", afirmó.





López subrayó: “Por si alguno tenía dudas, es cada vez más claro: tenemos que fortalecer nuestra posición en la provincia para que la voz de cada rionegrino tenga peso en las decisiones nacionales”.





El dirigente provincial criticó la mirada centralista de la Casa Rosada: “Hablar de economía desde un escritorio en Buenos Aires, sin gestión del día a día, sin poner la cara, sin escuchar a la gente, no funciona. Las urnas fueron claras. La economía no son solo números: son personas que esperan soluciones concretas”.





Respecto al rumbo del país, López sostuvo: “Dar la palabra y cumplirla en obras y soluciones tiene que ser el principal presupuesto que un gobierno debe tener. Nada vale más que la confianza de la gente, y esa confianza se construye cumpliendo”.





Finalmente, reforzó la agenda provincialista: “El federalismo no se declara, se ejerce todos los días defendiendo a nuestra gente y acompañando a cada municipio. Un gobierno serio no puede vivir de anuncios: tiene que vivir de cumplir con la palabra empeñada”.