Maquinchao: ampliarán el hospital y la red de gas con fondos provinciales









El Gobernador Alberto Weretilneck participó del acto en el que se conocieron las ofertas para la segunda etapa de ampliación del hospital de Maquinchao, que permitirá mejorar la atención a pacientes y jerarquizar los espacios para el personal. También se ampliará la red de gas en conjunto con el Municipio, llevando el servicio a 297 familias: “Nosotros seguimos defendiendo la obra pública porque transforma la vida de vecinos y vecinas para siempre”, dijo el Mandatario provincial.

En ese sentido, el Gobernador Weretilneck expresó: “Gas, hospitales, escuelas, luminarias: todo lo que estamos haciendo en Maquinchao demuestra que hay un Estado presente, que trabaja junto a los municipios con transparencia, eficiencia y la firme decisión de que nadie se quede atrás. Nosotros creemos en la planificación, en pensar el futuro y en llevar soluciones concretas a cada lugar de Río Negro. Mientras desde algunos sectores se demoniza la obra pública, nosotros la defendemos”.





La Intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, acompañó al Mandatario en el acto y destacó que estas obras no hubiesen sido posibles sin el acompañamiento de la Provincia. “Lo más importante es la cantidad de vecinos que mejorarán mucho la calidad de vida para siempre. Estoy orgullosa de liderar un equipo de trabajo que no va a dejar a nadie atrás en Maquinchao”, dijo.

La ampliación y refacción del hospital incluye la construcción del nuevo sector de guardia y emergencias (con shockroom, enfermerías, rayos, consultorios, observaciones, esterilización y locales de apoyo), y la refacción integral del edificio existente, que albergará laboratorio, farmacia, consultorios externos, kinesiología y vacunatorio, entre otros servicios.

“Esto significa mejores servicios, mejor atención y más dignidad para toda la comunidad. Nuestra decisión es clara: que cada rincón de Río Negro tenga infraestructura de salud de calidad, acompañada de recursos humanos y equipamiento”, sostuvo el Gobernador Weretilneck.

Para la obra del hospital se presentó una oferta: la empresa Zigma propuso un monto de $4.090.947.236.

En tanto, la ampliación de la red de gas permitirá que 297 familias puedan acceder al servicio gracias a un trabajo conjunto e inversiones de la Provincia y del Municipio. “Una de las obras más importantes que estamos llevando adelante en la provincia”, destacó Weretilneck y remarcó que cambiará la vida de las familias: “Dejan atrás la leña, la garrafa y el frío, es una decisión histórica que se hizo posible gracias al Gasoducto de la Región Sur, una obra estratégica del Plan Castello que fue construida por nuestro Gobierno”.

Con fondos provinciales, se ejecutará la ampliación de la red para 208 familias. Para esta obra hoy se presentaron tres ofertas: Del Río SA con $350.614.162,79; Rimsol SA con $627.622.286, 05 y Agrovial Sur con $332.433.514,50. Además, con fondos de la Muncipalidad se extenderá la red a otras 89 familias.

Por otra parte, el Gobierno Provincial entregó al Municipio un aporte de más de $44 millones que será destinado a la adquisición de luminarias led para diferentes sectores de la localidad.

“Con las nuevas luminarias y las obras complementarias, avanzamos en seguridad, en calidad de vida y en desarrollo urbano. No importa el tamaño de la localidad: los vecinos de Maquinchao tienen el mismo derecho a vivir con las condiciones y servicios que tienen las ciudades más grandes de la provincia”, concluyó Weretilneck.

Acompañaron la jornada los Ministros de Salud, Demetrio Thalasselis; y de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; legisladoras, legisladores; demás autoridades provinciales, municipales y concejales.