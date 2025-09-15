Compromiso provincial frente al abandono nacional: Río Negro financiará las aulas que Nación dejó paralizadas





Mientras el financiamiento nacional quedó paralizado, el gobierno de Río Negro asumirá la construcción de dos aulas necesarias para el CET 35 de El Manso, respondiendo al reclamo de la comunidad educativa.



La comunidad educativa del CET 35, en El Manso, volvió a manifestarse la semana pasada ante la urgencia de nuevas aulas para atender el crecimiento de la matrícula.

Romina Gómez Marinero, coordinadora del Consejo Escolar Zona Andina Sur, explicó que la obra había sido licitada y adjudicada a una empresa, pero que su financiamiento provenía de Nación y quedó paralizada con la cancelación de fondos nacionales. “Los primeros días de septiembre, el equipo técnico trabajó en el CET, verificando y sacando nuevos cálculos, que fueron enviados a Viedma para proyectar y presupuestar una nueva obra, que incluirá dos aulas”, señaló Gómez Marinero.









Sobre los plazos, aclaró que todavía no hay fechas concretas: “Están trabajando desde Viedma con los presupuestos, pero esperamos tener novedades pronto. Ahora la obra se financiará con fondos del gobierno de Río Negro, dado que las obras financiadas por Nación fueron canceladas con el gobierno de Javier Milei”.

Respecto a los esfuerzos previos de la comunidad, mencionó: “Los padres habían realizado colectas para intentar financiar al menos un aula, pero nunca nos informaron de esos avances. Actualmente, el proyecto será financiado por la provincia”.









Finalmente, Gómez Marinero resaltó la importancia de la obra para la escuela: “La escuela va creciendo. Ya el año pasado se recondicionó un espacio para dos aulas, y ahora trabajamos para que puedan contar con las dos aulas que faltan. Es una decisión política del gobernador Weretilneck de llevarla adelante, con fondos propios, porque sabe que es necesario”.