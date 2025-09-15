Elecciones 2025: El Hoyo fue sede de una capacitación comarcal por boleta única





El viernes pasado, el secretario electoral de la provincia, Alejandro Tullio, realizó una capacitación para autoridades partidarias de la región en el Auditorio de la Dirección de Cultura de El Hoyo. Además se harán charlas abiertas a toda la comunidad.





La jornada se enmarcó en la decisión del Tribunal Electoral de Chubut de aprobar los modelos de boletas que se utilizarán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde la ciudadanía deberá pronunciarse sobre la reforma constitucional que elimina los fueros de funcionarios, magistrados y sindicalistas.





Durante la jornada se explicó que los votantes recibirán tres boletas. Con una lapicera deberán aproximarse a la cabina de votación, hacer una marca en el casillero que elija, doblar la boleta y colocarla en la urna.









De las tres boletas, una contiene a los candidatos a legisladores, otra correspondiente al referéndum sobre la eliminación de los fueros y la tercera sobre la elección del Concejo de la Magistratura. En la capacitación se instó a la ciudadanía a marcar únicamente los casilleros que reflejen su decisión correcta.





En este sentido, se presentó la novedad de las dos urnas y se detalló el procedimiento para emitir un voto positivo y para registrar un voto recurrido, asegurando que los fiscales comprendieran cada paso del proceso electoral.





Además, Alejandro Tullio remarcó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas de capacitaciones abiertas al público.