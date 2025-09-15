Convocatoria a concurso externo para cubrir un cargo en psicología forense en Bariloche



El Poder Judicial de Río Negro convocó a concurso externo de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Psicólogo/a Forense con asiento de funciones en Bariloche, correspondiente a la Tercera Circunscripción Judicial. La inscripción estará habilitada entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2025 a las 13:30 horas.





El llamado se enmarca en lo establecido por la Acordada 29/23, que definió la estructura, misión y funciones del Cuerpo de Investigación Forense, y se ajusta a las condiciones previstas en la Ley 5731 y el Reglamento Judicial. La vacante cuenta con partida presupuestaria asignada y dedicación exclusiva, clase remunerativa 340.





Las personas interesadas deberán poseer título de Licenciado/a en Psicología y/o Psicólogo/a expedido por universidad pública o privada legalmente reconocida, especialidad legal o forense concluida o en curso, y experiencia profesional en el ámbito forense. En caso de no acreditar la especialidad completa al momento del ingreso, la designación será a término, condicionada a su finalización en el plazo máximo de dos años.





La inscripción se realizará únicamente por medios electrónicos, a través del sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro (www.jusrionegro.gov.ar). La documentación requerida deberá enviarse en formato PDF, mediante un enlace de Google Drive, al correo electrónico sec5stj@jusrionegro.gov.ar, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2025 a las 13:30 hs.





Para ello, será necesario contar con una cuenta de correo con dominio Gmail. No se aceptará documentación fuera de término ni en otro formato, y su omisión impedirá la inscripción.





El proceso de selección constará de tres etapas: evaluación de antecedentes, oposición y entrevista personal ante los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La instancia de oposición será diseñada y evaluada por un Comité conformado por autoridades del Cuerpo de Investigación Forense. La entrevista final estará a cargo del STJ.





La calificación total se integrará con la suma de puntajes de cada etapa y se requerirá un mínimo de 70 puntos sobre 100 para aprobar el proceso. El listado de personas aprobadas podrá utilizarse para futuras vacantes durante un plazo de dos años.Toda la información sobre los requisitos, documentación a presentar y condiciones generales se encuentra disponible en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar.