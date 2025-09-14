Volvieron las caminatas saludables organizadas por el hospital de El Hoyo





Con la asistencia de unos 60 vecinos, el viernes pasado se hizo un circuito por el paraje El Pedregoso, desde la pasarela hasta las pinturas rupestres ubicadas en la propiedad de la familia Sandoval, completando unos siete kilómetros por senderos de montaña y valle, además del cruce de arroyos.

En la oportunidad, los presentes también tuvieron la posibilidad de escuchar una charla sobre cuidados físicos y mejor calidad de vida, brindada por la médica cardióloga Marianela Gutiérrez.





Cabe recordar que esta actividad de salud comunitaria del hospital rural El Hoyo, se viene realizando desde el año 2019 y tiene la premisa de ofrecer semanalmente actividad física a personas de todas las edades, promocionando hábitos saludables y prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.





Las salidas están coordinadas por la médica Karina Barone, la trabajadora comunitaria Marisa Muñoz, quienes cuentan con el apoyo de la jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, Luciana Cárdenas, la profesora Carolina Real y la colaboración de las bomberas voluntarias Pamela Sandoval y María Cárdenas y Juan Arce, del GRIM.





Según se adelantó, la próxima caminata será el viernes 19, desde las 15, con punto de encuentro a confirmar. Cabe recordar que la participación es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa.