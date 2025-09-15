La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa a la comunidad

Noticias Del Bolson septiembre 15, 2025


Que el día martes 16 septiembre estaremos  brindando atención en Barrio Primavera CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO CIC .

Durante la jornada se podrán realizar:

✅ Consultas generales
✅ Carga de planillas de escolaridad
✅ Consulta de aportes previsionales
✅ Información sobre fechas de cobro
✅ Asesoramiento sobre trámites de ANSES

👉 La atención será por orden de llegada y gratuita. Se recomienda asistir con DNI y documentación correspondiente para facilitar la gestión de trámites.

🚩Lugar : CIC- B Primavera
🗓Fecha: 16/09/2025
⏰ Horario: 10:00 a13:00 hs   

ANSES continúa acercando sus servicios a los barrios para garantizar el acceso a derechos de toda la población.

ANSES – Administración Nacional de la Seguridad Social
Comprometidos con vos.










