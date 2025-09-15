El Bolsón: Programa de equilibrio poblacional para perros y gatos

Noticias Del Bolson septiembre 15, 2025


La Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de El Bolsón informa a la comunidad que continúan las castraciones gratuitas correspondientes al mes de septiembre, en el marco del “Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos”.

Los turnos para la 1º jornada del mes, se otorgarán mañana martes 16 de septiembre, a partir de las 10:00 hs en el CIC de Bº Primavera, hasta agotar cupos.

 La jornada de castraciones se realizará el sábado 20 de septiembre, en el mismo lugar. 
 
Además, se aplicarán vacunas antirrábicas y se entregarán pastillas para desparasitación.

Se invita a todos los vecinos a sumarse a esta importante iniciativa, esencial para el bienestar de los animales de compañía y la salud pública.










