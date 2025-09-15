El Bolsón festeja el día del estudiante y de la primavera



Este domingo 21 de septiembre a partir de las 14 hs, nos reuniremos para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante con una gran jornada festiva para toda la comunidad en calle Onelli. El evento, que cuenta con la colaboración de diversas secretarías municipales bajo la dirección del Intendente Bruno Pogliano, busca ser un punto de encuentro para jóvenes y familias, ofreciendo un variado programa de actividades.





"Es una gran alegría poder brindar a nuestros vecinos y vecinas una jornada pensada para el disfrute y el encuentro, especialmente para los jóvenes que son el futuro de nuestra comunidad", expresó el Intendente Pogliano.





Los asistentes podrán disfrutar de la Expo Emprendedores, donde productores locales exhibirán sus producciones. Además, habrá una amplia gama de actividades recreativas y exhibiciones, que incluirán muestras artísticas y deportivas.





Además disfrutaremos de artistas en vivo, quienes pondrán música a una celebración pensada para disfrutar de la llegada de la nueva estación.





El evento es una muestra del compromiso del gobierno local con la promoción de la cultura, el deporte y el desarrollo económico de la región.





Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta celebración y a disfrutar de una tarde inolvidable.