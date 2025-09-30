Cuenta regresiva para la segunda fecha del Enduro Desafío en El Manso





El rugido de los motores vuelve a sentirse en la región. El próximo 4 y 5 de octubre, la localidad de El Manso será sede por primera vez de una competencia oficial de enduro, al recibir la segunda fecha del campeonato Enduro Desafío 2025. Con esta actividad la comuna de El Manso inicia la temporada de primavera en la búsqueda de atraer turistas a uno de los entornos mas bellos de la Patagonia.

Luego de un inicio exitoso en Epuyén, el certamen desembarca en un circuito inédito, que se está terminando de preparar y que promete un recorrido exigente, con rampas, trepadas, arena y tierra, todo a la vista del público.





Desde la organización destacaron que se trata de un desafío especial, ya que no solo implica un nuevo trazado, sino también la oportunidad de consolidar al campeonato en distintos puntos de la Comarca Andina. “La expectativa es muy grande, porque El Manso ofrece condiciones naturales únicas para este tipo de pruebas”, señalaron.

Las inscripciones ya están abiertas a través de las redes sociales oficiales del campeonato (@endurodesafio), y se espera una importante convocatoria de pilotos locales y regionales.









La tercera y última fecha se disputará en Lago Puelo en noviembre, donde se definirá a los campeones de este nuevo certamen.

Con la cuenta regresiva en marcha, todo apunta a que El Manso vivirá un fin de semana de pura adrenalina y espectáculo motor.