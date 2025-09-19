Edicto subasta

Presentación de edictos subasta, 3 de octubre de 2.025, día de cinco SUBASTAS JUDICIALES! Anotate! +54 9 294 4265066 IG @gabrielajoseau

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaria única a cargo de la Dia. María Luján Pérez Pysny, coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad, correo electrónico oticcabariloche@jusrionegro.gov.ar, en los autos caratulados BA-01166-C-0000 "VOLKSWAGEN S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ DIAZ, SEBASTIAN OMAR S/ EJECUCION PRENDARIA" hace saber que la Martillera Pública GABRIELA INÉS JOSEAU, Matrícula RPCRN T° I F° 125/6 N° 063, CUIT 27-17627514-1, subastará el día VIERNES 3 de OCTUBRE de 2025 a las 9,30 HORAS en su estudio ubicado en Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche el VEHÍCULO AUTOMOTOR Dominio DOMINIO AA376KP, Marca VOLKSWAGEN, Tipo Sedan 5 Puertas, Modelo Gol Trend 1.6 MSI, Año 2.016, Motor N° CFZR39341; Chasis N° 9BWAB45U0HP502341, en el estado en que se encuentra. - CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir el 8% del precio en concepto de SEÑA y el 6% más iva como COMISIÓN en efectivo a cargo del COMPRADOR, quien deberá constituir domicilio dentro del radio de la Unidad Jurisdiccional. Sellado de ley a cargo del comprador. Hagase saber que el automotor se transferirá libre de deudas tributarias anteriores a la firmeza de la aprobación del remate. Subasta sujeta a aprobación judicial. Son partes en el expediente: parte actora VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS abogado apoderado Dr. Verkys - parte demandada: DIAZ, SEBASTIAN OMAR - DNI 36352694 abogado apoderado Dr. Larracoechea. El bien podrá revisarse comunicándose previamente con la martillera interviniente al Tel +54-9-294-4265066. Horario de visita: jueves 10 hs. Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial. San Carlos de Bariloche, 9 de septiembre de 2025.





El Dr. SANTIAGO VICTORIO MORAN, Juez a cargo de Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. MARIA ALEJANDRA MARCOLINI RODRÍGUEZ, coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori, sito en Juramento 190 Piso Sto. de esta ciudad, correo electrónico oticcabariloche@jusrionegro.gov.ar, en los autos caratulados BA-00039-C-2024 "CIDES, LUIS ERNESTO C/ MANCILLA HUENCHUL, ER WIN PATRICIO S/ EJECUCION DE CONVENIO", hace saber que: la Martillera Pública GABRIELA INÉS JOSEAU, Matrícula RPCRN T° I F° 125/6 N° 063, CUIT 27-17627514-1, subastará el día VIERNES 3 de OCTUBRE de 2025 a las 10,00 HORAS en el estudio ubicado en Los Arrayanes 454 Melipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche: 1) 1 Punzonadora manual Ok Industrial M3, 2) 1 Sierra circular de banco ingletadora Dewalt DW 715 AR, 3) 1 Compresor Niwa de 100 litros ACW 100 2 hp, 4) 8 Tiras de perfil 6235 color blanco de aluminio de 6 m de largo aprox. cada una, 5) 10 Tiras de perfil de aluminio 6231 color negro de 6 m aprox. Cada una, 6) 1 Mesa para cortar vidrio manual de 2,80 m por 2 m aprox., 7) 1 Hoja de vidrio de 1,85 m por 2,50 m color bronce, y 4 Hojas de vidrio transparente de 1,80 m por 2,50 m y 4 mm de espesor, 8) 1 Salamandra de hierro fundido marca Vidalita, 9) 1 Taladro percutor Makita TD0101, 10) 1 Amoladora sin marca, 11) 1 Hidrolavadora Gamma Blue Line 127, 12) 1 Bicicleta RAM TRX cuadro de 17.5 con 24 cambios Shimano cubiertas Kenda Ram, 13) 1 Estufa Tromen de combustión lenta modificada a gas, 14) 1 Mueble de algarrobo de 2x1 m, en el estado en que se encuentran. CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir la totalidad del precio y el 10% como COMISIÓN en efectivo a cargo del COMPRADOR, quien deberá constituir domicilio en el radio del Juzgado. Sellado de ley a cargo del comprador. Se hará entrega de los bienes al comprador en carácter de depositario judicial quedando en posesión definitiva una vez aprobada la subasta. Son partes en el expediente: parte actora CIDES, LUIS ERNESTO – DNI 16392252, abogados Dr. Rodolfo Rodrigo y Dr. Cristian Rivera, - parte demandada: MANCILLA HUENCHUL, ERWIN PATRICIO - DNI 30784088 - Capital reclamado de $ 8.645.700 con más la suma de $3.000.000 provisionalmente para intereses y costas. Subasta sujeta a aprobación judicial. - Los bienes podrán revisarse los días martes 12 hs, comunicándose previamente con la martillera interviniente al Tel +54-9-294-4265066. (www.martillera.com.ar) San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2025.





El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo de Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso Sto. de esta ciudad, correo electrónico oticcabariloche@jusrionegro.gov.ar, en los autos caratulados "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ SUAREZ, PABLO ALBERTO S/ EJECUTIVO BA-00020-C-2024", la Martillera Pública GABRIELA INÉS JOSEAU, Matrícula RPCRN T° 1 F° 125/6 N° 063, CUIT 27-17627514-1, subastará el día VIERNES de 3 de OCTUBRE de 2.025 a las 10,30 HORAS en Los Arrayanes 454 Melipal de esta ciudad, el VEHÍCULO AUTOMOTOR Dominio AB154KJ Marca VOLKSWAGEN Tipo Pick Up Cabina Simple Modelo SAVEIRO 1.6 Año 2017, Motor N° CFZR94757 Chasis N° 9BWKB45UXHP 108589, en el estado en que se encuentra. CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir el 10 % del precio en concepto de SEÑA y el 6% más iva como COMISIÓN en efectivo a cargo del COMPRADOR, quien deberá constituir domicilio dentro del radio de la Unidad Jurisdiccional. Sellado de ley a cargo del comprador. Hágase saber que el automotor se transferirá libre de deudas tributarias anteriores a la firmeza de la aprobación del remate. Subasta sujeta a aprobación judicial. Son partes en el expediente: parte actora VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS abogado apoderado Dr. Verkys - parte demandada: SUAREZ, PABLO ALBERTO - DNI 34347275 Capital reclamado de $3.631.601,98, con más los intereses pactados en el contrato y $ 7.000.000 provisoriamente para intereses y costas. El bien podrá revisarse comunicándose previamente con la martillera interviniente al Tel +54-9-294-4265066. Horario de visita: jueves 10 hs. Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial. San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2025.-





El DI. SANTIAGO V. MORAN, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. MARÍA ALEJANDRA MARCOLINI RODRIGUEL, coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. VALERIA MORI sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad, correo electrónico oticcabariloche@jusrionegro.gov.ar, en autos BA-20182-C 0000 "GALVAN, FRANCISCO S/ SUCESION AB INTESTATO" hace saber que: la Martillera Pública y Corredorade Comercio GABRIELA INÉS JOSEAU, subastará el día VIERNES 3 de OCTUBRE de 2025 a las 11,00 HORAS en Los Arrayanes 454 Melipal de esta ciudad, el 50% del bien inmueble NC 19-5-F-564- 06, Matrícula 19-33740, ubicado en calle Choiques entre Saihueque y Av. San Martin de Pilcaniyeu, en el estado en que se encuentra. Se trata de una vivienda de mampostería de ladrillo antigua con dos dormitorios, cocina-comedor y un baño, con un departamento de un dormitorio, sobre un terreno de 858,49 m2, habitada por la Sra. Elba María Huichaqueo, DNI 12.330.695. BASE: $ 7.255.095,18. Al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir del comprador en el acto el 8% del precio en concepto de seña y el 3% más iva en concepto de comisión, quien deberá constituir domicilio en el lugar de asiento del Tribunal y domicilio electrónico en el acta de remate. Hágase saber que el comprador deberá abonar, además, los tributos que puedan corresponder por la celebración del acto, tales como el impuesto de sellos. Asimismo, hágase saber, que el inmueble se transferirá libre de deudas fiscales anteriores a la posesión del adquirente. Son Parte: Herederos: Gladis Mirta Galván, María Josefina Galván y Dacio Francisco Galván y Letrados: Joaquín Rodrigo, Puchy, Daiana de las Nieves. Por consultas y para visitar el inmueble comunicarse previamente con la martillera interviniente al Tel. +54-9-294-4265066. HORARIOS DE VISITA. Días jueves 12 hs. San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2025. Secretaria.



















