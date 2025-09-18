Río Negro celebra a sus emprendedores: 20 proyectos destacados competirán por el gran premio 2025





Con más de 400 participantes y una década de trayectoria, el programa Emprendedores de Río Negro celebró su 10° edición reconociendo a los 20 proyectos más innovadores de la provincia. La iniciativa, impulsada por Banco Patagonia junto a la Fundación Nobleza Obliga, busca visibilizar, capacitar y fortalecer al ecosistema emprendedor local. fotos ilustrativasCon más de 400 participantes y una década de trayectoria, el programa Emprendedores de Río Negro celebró su 10° edición reconociendo a los 20 proyectos más innovadores de la provincia. La iniciativa, impulsada por Banco Patagonia junto a la Fundación Nobleza Obliga, busca visibilizar, capacitar y fortalecer al ecosistema emprendedor local.





Los seleccionados ya forman parte del catálogo virtual www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual, donde el público podrá conocer cada historia, votar por sus favoritos y sumar puntos en el camino hacia la final.





Durante esta edición, los más de 400 emprendedores inscriptos accedieron a 20 capacitaciones online en temáticas de vanguardia: aplicaciones de inteligencia artificial para negocios, innovación, networking colaborativo, comunicación efectiva y planes estratégicos, entre otros.





El camino hacia la final





De los 20 seleccionados se elegirán 7 finalistas, quienes participarán en un evento presencial donde presentarán sus proyectos, aprendizajes y visión de futuro ante un jurado interdisciplinario. Allí se definirá a los 3 ganadores de la edición 2025, que recibirán capital semilla para potenciar sus negocios:





1º puesto: $2.000.000





2º puesto: $1.500.000





3º puesto: $850.000





Además, se otorgará una mención especial con $500.000 a aquel emprendimiento que promueva la perspectiva de género en su propuesta.





Los 20 proyectos destacados





Los semifinalistas provienen de diferentes puntos de la provincia y abarcan rubros tan diversos como la producción de alimentos artesanales, la innovación tecnológica y el diseño sustentable:





El Bolsón: Dulces Mailén (dulces artesanales) y Jaya Domos (domos geodésicos ecológicos)





San Carlos de Bariloche: Arduina Blends de té, Athos Gin, Casa Colonia (alfajores), HidroFlora (cultivos hidropónicos), Sólida cosmética artesanal, Tierra de Chipá, Vant Patagonia (monitoreo ambiental con IA), yOsOy (juegos didácticos).





General Roca: AlmenRugs (alfombras tufting), Casa Fungi Patagonia (hongos), Leona (reciclaje textil), Z_crochetbags (bolsos tejidos).





Allen: Brhumos (condimentos ahumados).





Villa Lanquín: Dos Reinas Apicultura (miel sustentable).





San Antonio Oeste: El Pato (procesado de mariscos).





Dina Huapi: Milvago Vermut Patagónico.





Luis Beltrán: Red Fungi.





Viedma: Zopilote de la Patagonia (garrapiñadas de nuez).





Un impulso para la innovación local





El programa cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, municipios, Cámaras de Comercio y organizaciones de la sociedad civil, consolidándose como un motor de desarrollo económico y social.





La votación online estará abierta hasta el 14 de octubre, y definirá junto al jurado qué proyectos avanzarán a la gran final.





"En cada edición buscamos acompañar a los emprendedores en su crecimiento, porque sabemos que detrás de cada idea hay trabajo, pasión y futuro para nuestras comunidades", destacaron desde Banco Patagonia.