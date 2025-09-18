Encuentro regional para potenciar el comercio y el turismo

La reunión tuvo como eje central el programa Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA), impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Allí se presentaron los alcances, implicancias y posibilidades de implementar esta iniciativa en cada una de las localidades representadas.





En los próximos días, la información será compartida en encuentros internos con los socios de cada entidad para analizar en detalle su aplicación.





Además, se abordaron temas estratégicos vinculados al desarrollo comercial y su articulación con la producción, el turismo y la cooperación interlocal, con el objetivo de dinamizar la economía regional y potenciar el crecimiento conjunto.

Las Cámaras de Comercio, Industria, Producción y Turismo de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén mantuvieron un encuentro institucional con el director de Programas de CAME, Oscar Antonione.