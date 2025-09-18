Masivo rechazo al paro de ASSPUR: el 99% de los trabajadores cumplió tareas

septiembre 18, 2025

La medida de fuerza convocada por ASSPUR este jueves 18 tuvo un impacto prácticamente nulo en el sistema. El nivel de adhesión no alcanzó al 1%: de más de 7.000 trabajadores, menos de 70 se sumaron al paro.
Gracias a ello, los servicios de salud pública funcionaron con total normalidad en el organismo central, en los 36 hospitales y en los 189 centros de atención primaria que brindan cobertura a toda la población rionegrina.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, subrayó que la atención estuvo garantizada en toda la provincia: “Como todos los días, la salud pública rionegrina respondió a la demanda de los vecinos. Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, con nuevos edificios, mejor equipamiento y más oportunidades laborales”.

Desde la cartera sanitaria se resaltó la responsabilidad y compromiso de la inmensa mayoría del personal, que acudió a sus puestos de trabajo y aseguró el funcionamiento de los servicios esenciales en cada localidad.

El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el diálogo y con el fortalecimiento permanente del sistema de salud pública, en beneficio de los trabajadores y de toda la comunidad.











