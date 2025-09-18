Masivo rechazo al paro de ASSPUR: el 99% de los trabajadores cumplió tareas

Gracias a ello, los servicios de salud pública funcionaron con total normalidad en el organismo central, en los 36 hospitales y en los 189 centros de atención primaria que brindan cobertura a toda la población rionegrina.





El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, subrayó que la atención estuvo garantizada en toda la provincia: “Como todos los días, la salud pública rionegrina respondió a la demanda de los vecinos. Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, con nuevos edificios, mejor equipamiento y más oportunidades laborales”.





Desde la cartera sanitaria se resaltó la responsabilidad y compromiso de la inmensa mayoría del personal, que acudió a sus puestos de trabajo y aseguró el funcionamiento de los servicios esenciales en cada localidad.





El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el diálogo y con el fortalecimiento permanente del sistema de salud pública, en beneficio de los trabajadores y de toda la comunidad.

La medida de fuerza convocada por ASSPUR este jueves 18 tuvo un impacto prácticamente nulo en el sistema. El nivel de adhesión no alcanzó al 1%: de más de 7.000 trabajadores, menos de 70 se sumaron al paro.