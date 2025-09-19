Declaración Conjunta de los Entes Organizadores de Torneos de Fútbol



En el día de la fecha, se reunieron entes organizadores de torneos de fútbol amateur y federado, tanto de fútbol once como de salón, con el objetivo de acordar pautas y medidas que promuevan el buen desarrollo de esta actividad deportiva. Imagen ilustrativa





Preocupación por la violencia





En los últimos tiempos, nuestro fútbol se ha visto alterado por situaciones que han superado los límites de comportamiento aceptable, llegando a agresiones físicas a los árbitros y entre jugadores/as, generando grescas que solo perjudican el buen fútbol. Esto ha llevado a que quienes concurren en familia a una cancha se sientan inseguros, lo que ha resultado en una disminución en la concurrencia.





Acciones concretas





En respuesta a esta situación, proponemos las siguientes acciones concretas:





1. Sanciones graves: Implementar sanciones graves para aquellos que incurran en agresiones físicas a los árbitros, disturbios generalizados y grescas que involucren a una importante cantidad de jugadores.

2. Registro de jugadores sancionados: Crear un registro de jugadores/as involucrados en hechos de violencia, con todos los datos y tiempos de sanciones, para que quienes hayan incurrido en este tipo de hechos no tengan ingreso para jugar en ninguna liga de la región y deban cumplir los tiempos de sanciones que les sean aplicadas.

3. Capacitación y actualización: Convocar profesionales para dar capacitaciones y actualización de reglas a los árbitros de cada liga de fútbol, así como capacitación a todos los técnicos y delegados de los equipos que participen de los distintos torneos.

4. Asesoramiento legal: Tener el asesoramiento legal necesario para evitar acciones que dejen sin efecto las decisiones y sanciones aplicadas.





Objetivos





Nuestros objetivos son:





- Promover un ambiente seguro y respetuoso en las canchas de fútbol.

- Prevenir la violencia y las agresiones en el fútbol.

- Mejorar la calidad del fútbol y la experiencia de los jugadores y espectadores.

- Fortalecer la cooperación y la coordinación entre los entes organizadores de torneos de fútbol.





Llamado a la acción





Hacemos un llamado a todos los miembros de la comunidad futbolística para que se unan a nosotros en esta iniciativa. Juntos, podemos crear un ambiente más seguro y respetuoso para todos y garantizar que el fútbol siga siendo un espacio de diversión y pasión para todos.

Entes presentes en la reunión:

Afcá

Afuca

club Torino

Club Cristal

Liga argentina Big Sport

Liga Futsal Epuyen

Afuveco

Lifume Maitén Cholila

Colegio capo

Secretario de turismo cultura y deporte

Subsecretaría de deportes

Liga femenina municipal

Interesante reunión con un acuerdo en casi un 90%.