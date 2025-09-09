El Bolsón apuesta fuerte: la inversión en publicidad turística creció más de 65 veces en tres años

La Secretaría de Turismo destinó $600 mil en 2022, $720 mil en 2023, $10,3 millones en 2024 y, solo entre enero y agosto de 2025, ya supera los $39,8 millones para la promoción digital en redes sociales.

El Bolsón se prepara para una nueva temporada estival con una estrategia inédita de promoción en redes sociales. Según el informe oficial de la Secretaría de Turismo, en apenas tres años la inversión en publicidad digital se multiplicó por más de 65 veces, marcando un salto histórico en la difusión del destino.

En 2022 se habían destinado $600.000 a lo largo de todo el año, cifra que en 2023 ascendió a $720.000. El verdadero salto se dio en 2024, con $10,3 millones distribuidos en campañas mensuales que fueron creciendo progresivamente.

La tendencia se potenció este 2025: de enero a agosto ya se llevan invertidos $39,8 millones, con un refuerzo clave de $15 millones aportados por la Provincia en marzo. Solo en el período junio–agosto se destinaron $18 millones, equivalentes a $6 millones por mes.









El esquema evidencia un cambio en la escala de inversión y en la intensidad de las campañas. De montos fijos y moderados en 2022 y 2023, se pasó a una estrategia expansiva que acompaña la inflación y la necesidad de sostener la visibilidad del destino en los principales mercados turísticos.





Desde la Secretaría subrayan que el turismo es uno de los principales motores económicos de la región y que esta política de promoción digital busca no solo atraer visitantes nacionales, sino también posicionar a El Bolsón en el mercado internacional.









👉 El dato central: en menos de tres años, la inversión en publicidad digital pasó de $600.000 a casi $40 millones, un crecimiento que confirma la apuesta del municipio por el turismo como eje de desarrollo.