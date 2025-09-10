El Bolsón: detienen a una pareja que intimidó a un joven para sustraerle un teléfono

Personal de la Comisaría 12 detuvo en El Bolsón a dos individuos que amedrentaron a un joven y le sustrajeron su teléfono celular, tras un enfrentamiento en pleno centro de la localidad cordillerana.
El hecho ocurrió durante la madrugada y gracias al sistema Rn Emergencias 911 fue posible divisar a los autores cuando huían del sitio donde protagonizaron el robo.
La víctima estaba junto a un amigo cuando fueron interceptados por una pareja, que se apoderó del dispositivo móvil y se retiró del lugar.
Sin embargo el rápido accionar policial permitió identificar a los autores y trasladarlos a la dependencia policial, donde se restituyó el aparato al damnificado
