El Bolsón dijo presente en el Pre-Laborde 2026







La delegación rionegrina volvió a destacarse en el certamen realizado en Cipolletti. La pareja de danzas tradicionales, integrada por Lorena Chiavarino y su compañero Andrés, obtuvo la clasificación para el Festival Nacional del Malambo en Laborde, que se llevará a cabo en enero próximo.





El fin de semana, la ciudad de Cipolletti fue escenario del Pre-Laborde 2026, una instancia clasificatoria hacia el prestigioso Festival Nacional del Malambo que cada año reúne a las mejores expresiones de danza tradicional del país. Allí, la delegación rionegrina volvió a demostrar su jerarquía y, entre los nombres destacados, sobresalió la participación de la pareja integrada por Lorena Chiavarino y Andrés, quienes lograron la clasificación en la modalidad pareja de danza tradicional.





“Estamos felices, fue un fin de semana intenso pero muy gratificante. Ahora tenemos la gran oportunidad de representar a nuestra provincia en enero, en el festival de Laborde, del 11 al 18”, expresó Chiavarino, visiblemente emocionada tras recibir la noticia.





La propuesta presentada por los bailarines fue un valsecito inspirado en la identidad patagónica, con un fuerte trabajo de investigación y rescate cultural. “Siempre buscamos reflejar lo nuestro: desde la vestimenta hasta la música y los gestos cotidianos de nuestra región. El objetivo es mostrar que el sur también tiene voz en la danza tradicional argentina”, remarcó la bailarina.





La pareja forma parte del grupo Raíces Sureñas, que este año tuvo un calendario de gran actividad, con presentaciones en Tandil e Ingeniero Huergo, entre otras localidades. “Este 2025 fue un año maravilloso para nosotros. Llevamos mucho entrenamiento, estudio y pasión, y eso se refleja en cada escenario”, agregó Chiavarino.





Con la clasificación asegurada, ahora el desafío se centra en preparar la presentación en Laborde. “Vamos a llevar la misma propuesta que nos dio la clasificación en Cipolletti, porque así lo establece el reglamento. Para nosotros es un orgullo enorme poder defender los colores de El Bolsón y de Río Negro en un festival tan emblemático”, concluyó.





El Festival Nacional del Malambo de Laborde es considerado el “templo mayor” de la danza tradicional argentina. Allí, durante una semana, se reúnen delegaciones de todo el país para compartir escenario y competir con un mismo objetivo: mantener viva la raíz cultural de cada región.