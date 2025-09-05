Frustran intento de robo en un comercio de El Bolsón gracias al sistema de cámaras y alarmas









El hecho ocurrió durante la madrugada en un local ubicado en el acceso norte de la localidad. Los delincuentes intentaron ingresar por un boquete en un lateral, pero fueron captados por las cámaras de seguridad.





Un intento de robo fue frustrado en la madrugada de este viernes en un comercio ubicado en el acceso norte de El Bolsón, cuando los delincuentes fueron detectados por el sistema de alarmas y monitoreo del local. El episodio ocurrió alrededor de las 2:15, según relató el propietario.





Los intrusos forzaron el tejido de alambre en un sector lateral del predio, que se encontraba poco iluminado, y comenzaron a abrir un boquete en la chapa del edificio. “Estudiaron mal. Pensaron que era un punto ciego, pero las cámaras captaron todo”, explicó el comerciante, quien llegó al lugar alertado por el sistema.





En el sitio se encontró un cuchillo tipo Tramontina, con el que los sospechosos habrían intentado cortar la chapa. El arma fue entregada a la brigada de investigaciones para realizar peritajes y eventuales pruebas de ADN.





Si bien en esta oportunidad no lograron concretar el robo, el propietario expresó su preocupación por la creciente ola delictiva en la localidad. “En Bolsón hay más robos que en ciudades mucho más grandes. Hay que hacerlo público, porque todos los días están robando y parece que nunca pasa nada, solo faltan los motochorros”, señaló.





La denuncia quedó radicada en sede policial y se espera que las cámaras de seguridad aporten más elementos a la investigación.