Intento de usurpación en Loma del Medio: un hombre fue detenido en El Bolsón

La Policía de Río Negro detuvo en la tarde del lunes a un joven de 25 años que intentaba asentarse de manera ilegal en un lote privado del barrio El Renoval, en la zona de Loma del Medio, en El Bolsón.





El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, cuando efectivos de la Comisaría 12 advirtieron la presencia del hombre en un terreno baldío realizando tareas con la intención de instalarse. Al no poder acreditar documentación que lo vincule con la propiedad, y tras negarse a abandonar el lugar, los uniformados procedieron a su detención.





El individuo fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó demorado por presunta usurpación. Por orden del Ministerio Público Fiscal se labraron las actuaciones correspondientes, se confeccionó un croquis del terreno en cuestión y se notificó al involucrado sobre el inicio del proceso judicial.