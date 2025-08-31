Brutal homicidio de un joven de 25 años conmociona a Bariloche

El crimen ocurrió en el barrio Eva Perón. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. El fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal Silvia Paolini coordinan la investigación.

Un violento episodio ocurrido este sábado en Bariloche dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años, quien recibió al menos cinco disparos de arma de fuego mientras circulaba en motocicleta por la calle Michay, en el barrio Eva Perón. Según las primeras pericias, la víctima habría sido perseguida por su agresor, en lo que se investiga como un presunto ajuste de cuentas.

De acuerdo con fuentes judiciales, el joven murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Inmediatamente, familiares y allegados comenzaron a difundir el nombre del presunto autor, lo que motivó un despliegue policial en distintos sectores de la ciudad.

El caso adquiere mayor complejidad por los antecedentes de la víctima, quien acumulaba múltiples causas judiciales vinculadas con hechos violentos, amenazas y portación ilegal de armas de fuego. Hace dos meses se encontraba prófugo, luego de quitarse la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria. Además, en diciembre pasado había sobrevivido a otro ataque armado, en el que resultó herido de bala en ambas piernas.

La investigación está encabezada por el fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal Silvia Paolini, quienes ordenaron allanamientos en varios domicilios de la zona, entre ellos uno ubicado a pocos metros del sitio donde se produjo el homicidio. El objetivo es reunir pruebas y testimonios que permitan identificar al agresor y determinar el móvil del ataque.

El crimen encendió la alarma en la ciudad y derivó en un refuerzo de los patrullajes preventivos. Desde la fuerza de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que ayude a esclarecer el caso.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el pasado judicial de la víctima, aunque no se descartan otras líneas de investigación.