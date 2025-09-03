El Bolsón: Pogliano presentó la Comisión Organizadora para celebrar su centenario





En un emotivo acto realizado en la Casa del Bicentenario, el intendente Bruno Pogliano presidió la presentación de la Comisión Organizadora de los Festejos del Centenario de El Bolsón, que se celebrará el próximo 28 de enero de 2026, cuando la localidad cumpla 100 años.





"Este es un momento histórico para El Bolsón. Estamos construyendo juntos una celebración que no solo conmemore nuestros primeros 100 años, sino que también fortalezca los lazos que nos unen como pueblo. Invito a cada vecino y vecina a ser parte de esta historia, porque el centenario lo hacemos juntos, entre todos", expresó Pogliano en su discurso, que estuvo atravesado por la emoción y los recuerdos personales.





El jefe comunal destacó el rol de los pioneros que forjaron la identidad local en tiempos difíciles: “Siento un profundo amor y reconocimiento a todos aquellos que hicieron de este El Bolsón algo grande, que forjaron nuestra identidad y dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad. Es un verdadero honor poder ser el intendente que esté en este centenario”.













La Comisión se crea bajo la Ordenanza 041/25 y tiene como objetivo organizar actividades culturales, deportivas, históricas y patrimoniales que honren el pasado, celebren el presente y proyecten el futuro de la comunidad. La presidencia estará a cargo del intendente Bruno Pogliano, mientras que la coordinación, la realizará la secretaria de Jefatura de Gabinete, Adriana del Agua, y contará con la participación de personalidades y referentes locales.





Entre las subcomisiones conformadas se destacan:

• Historia y Patrimonio, encabezada por la Prof.Cecilia Gori.

• Festejos Culturales y Deportivos, a cargo del subsecretario municipal de Cultura, Carlos Parra Cobos.

• Monumentos, liderada por la Sra. Cecilia Aleuy.

• Ceremonial y Protocolo, presidida por el subsecretario de protocolo municipal, Maximiliano Cayuleo.





El intendente remarcó que el proceso recién comienza y que la convocatoria está abierta: “La celebración del centenario no es solo de un grupo, es de toda la comunidad. El Bolsón es identidad, es comunidad, es una sociedad fuerte y empática. En ese marco tenemos que trabajar el futuro, manteniendo viva la memoria y transmitiéndola a las próximas generaciones”.





El espíritu de colaboración y el sentido de pertenencia se hicieron sentir en el encuentro, que reunió a vecinos, familias pioneras y autoridades. El 28 de enero de 2026 será más que una fecha: será el punto de encuentro de un siglo de sueños, esfuerzos y logros compartidos.