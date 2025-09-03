Policía: confirman pago por zona desfavorable a retirados y pensionados

El anuncio se realizó en el encuentro de trabajo encabezado por los Ministros de Seguridad y Justicia, Daniel jara y de Hacienda, Gabriel Sánchez, junto al Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, las Legisladoras Roberta Scavo y Daniela Agostino; y referentes de los centros de retirados de la provincia y de la Mutual Policial, de manera virtual.









Según se estableció, el cronograma de pagos será el siguiente

• 19 de septiembre: comenzarán a cobrar los retirados y pensionados mayores de 80 años.





• 22 de septiembre: lo harán quienes tengan entre 75 y 79 años.





• 23 de septiembre: percibirán el beneficio quienes tengan menos de 75 años.





Este logro es posible gracias a un gran esfuerzo financiero del Gobierno Provincial, acompañado del trabajo de la Subsecretaría de Articulación de Políticas y la Unidad de Trámites Previsionales, áreas dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El Gobierno de Río Negro confirmó que a partir del 19 de septiembre comenzará el pago del beneficio por Zona Desfavorable para retirados y pensionados de la Policía provincial. Este primer grupo corresponde a quienes realizaron la adhesión y ya tienen sus trámites concluidos y procesados en la Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad y Justicia.