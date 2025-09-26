El Bolsón presentó su primer mapa de riesgo de incendios forestales



Ante una temporada con escasas nevadas y pocas precipitaciones, el municipio lanzó una herramienta clave para la prevención y planificación. El trabajo fue elaborado por la Unidad Ejecutora de Protección Civil junto a diversas instituciones de la Comarca Andina. Ante una temporada con escasas nevadas y pocas precipitaciones, el municipio lanzó una herramienta clave para la prevención y planificación. El trabajo fue elaborado por la Unidad Ejecutora de Protección Civil junto a diversas instituciones de la Comarca Andina.





En un contexto marcado por la falta de nieve y lluvias en toda la región cordillerana, el municipio de El Bolsón presentó este viernes su primer mapa de riesgo y centros de interfaz forestal, un insumo técnico que permitirá mejorar la prevención, la planificación y la respuesta frente a incendios rurales y forestales.





El proyecto fue impulsado por la Unidad Ejecutora de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a cargo de Leandro Romairone, y articulado con distintas áreas municipales, Bomberos, Defensa Civil, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), el Plan Nacional de Manejo del Fuego, y referentes institucionales de localidades vecinas como El Hoyo.





“Hoy venimos a presentar una herramienta que estará al servicio de este gran equipo de trabajo que conforman tanto el municipio como las instituciones. La experiencia no se da solamente por lo que nos sucede, sino por lo que hacemos con eso. Haber tomado acción es un reflejo de las decisiones que nos adaptan a las amenazas que existen en el territorio”, explicó Romairone durante el acto.





La iniciativa se enmarca dentro del plan estratégico “El Bolsón previene y avanza”, diseñado por el municipio para consolidar una política pública de gestión de riesgos. El plan se articula con el gobierno provincial y nacional, pero se sostiene especialmente en el trabajo comarcal y comunitario, a través de juntas vecinales y organizaciones sociales.





Bruno Pogliano destacó la importancia de la prevención en un escenario donde los indicadores climáticos anticipan una temporada de alto riesgo. “Las nevadas fueron escasas, las lluvias insuficientes y eso todos lo sabemos. Se vislumbra una temporada muy peligrosa, por eso debemos redoblar esfuerzos y profundizar el trabajo preventivo”, sostuvo.





El mapa de riesgo se construyó a partir de información geográfica provista por el área de Catastro municipal, que aportó bases de datos y capas de información territorial. Se tuvieron en cuenta factores estáticos como características físicas, geográficas y geológicas y dinámicos, como la dimensión social del territorio y las acciones de prevención en marcha.





Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial subrayaron que esta herramienta surge también de las lecciones aprendidas tras los graves incendios ocurridos en la región, como el del Mallín Ahogado o el siniestro de la Confluencia en enero de 2023, que dejaron una fuerte marca en la comunidad.





El mapa no solo permitirá identificar las zonas más expuestas, sino también planificar mecanismos de evacuación, coordinar acciones con las brigadas y orientar el trabajo preventivo en barrios y sectores rurales.





“Este mapa es una contribución para toda la sociedad. Nos obliga a mirar con atención esos lugares donde más rojo se ve, donde los riesgos son mayores. Es una herramienta viva, que servirá para organizar esfuerzos y proteger lo más importante: nuestra comunidad y nuestro entorno natural”, remarcaron desde Protección Civil.



