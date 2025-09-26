Inauguracion de la Estación transformadora para reforzar el suministro eléctrico en la Comarca Andina









Quedó inaugurada una importante obra energética, con la puesta en marcha de un nuevo transformador que permitirá reforzar el suministro eléctrico en toda la Comarca Andina y garantizar mayor confiabilidad en los meses de mayor demanda. Dialogamos con Fabián Smith técnico de la obra.





La empresa a cargo de los trabajos, representada por Fabián Schmidt, explicó que se trata de la incorporación de un segundo transformador que rebaja de 132 kV a 33 kV, lo que significa un salto clave en términos de disponibilidad de potencia. “La idea es garantizar el servicio, sobre todo en verano, cuando la demanda aumenta considerablemente”, señaló.





El nuevo equipamiento fue sometido a pruebas durante la jornada previa y ya se encuentra en condiciones operativas. “Estuvo un tiempo en modo prueba y esta mañana quedó habilitado. Está en vacío por ahora, y cuando se termine la línea podrá tomar carga”, detalló Schmidt.





La obra se desarrolla en dos etapas: la primera corresponde al transformador inaugurado hoy, mientras que la segunda contempla la construcción de una línea de 33 kV con estructuras compactas que se extenderá desde la Estación de los Juegos hasta Epuyén.





Con este avance, las autoridades remarcaron que se da un paso fundamental hacia la estabilidad del servicio eléctrico en la región, en un contexto donde la confiabilidad y el acceso a la energía son claves para el desarrollo de las comunidades de la Comarca Andina.