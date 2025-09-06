El Manso enfrenta un incendio forestal con fuerte coordinación local

















La Comisión de Fomento de la Comuna Rural, a cargo de Carlos Almazán, articula acciones junto al Splif, Defensa Civil y Bosques para contener el fuego en el cerro Montura, en la zona de El Manso Arriba.





En la tarde-noche del sábado, el comisionado de fomento de la Comuna Rural de El Manso, Carlos Almazán, brindó un panorama sobre la situación del incendio forestal que afecta la zona del cerro Montura, en la cara que da hacia El Manso.





Almazán detalló que se trabaja en estrecha coordinación con el Splif, Defensa Civil y el área de Bosques, manteniendo comunicación constante para organizar las tareas en el terreno. “En este momento estoy llegando con elementos para que suban arriba, porque el grupo del Splif se va a quedar en la montaña”, explicó.









El funcionario destacó además la llegada a la zona de Nicolás Agostini, segundo jefe del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios, quien aportó bolsas de dormir y aislantes para los brigadistas que permanecerán durante la noche en el área afectada.





“Estamos trayendo alimentos y todo lo necesario para sostener a la gente que queda arriba trabajando. Esperamos que esto comience y se termine pronto”, sostuvo Almazán, remarcando que desde la Comisión de Fomento seguirán atentos a la situación minuto a minuto para garantizar apoyo logístico y acompañamiento a los equipos de combate.



