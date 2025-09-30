"Hacete la mamografía", la campaña rionegrina por el cáncer de mama

De esta manera, el Ministerio de Salud invita a mujeres de 50 a 69 años a realizarse el estudio en los hospitales públicos de la provincia, que forman parte de la red de mamografos de Río Negro.





El plan de acción, que se extenderá durante todo el mes, busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana. Para facilitar el acceso, el estudio es gratuito, sencillo y no requiere de orden médica (para mujeres de entre 50 y 69 años), para su realización en cualquiera de los hospitales públicos de la provincia.













Actividades destacadas

La campaña comenzará con actividades el 1 de octubre y se extenderá toda la semana con múltiples actividades que se realizarán en los 36 hospitales y 189 centros de salud de la provincia, en forma articulada con municipios, organismos del estado provincial e instituciones privadas.





A lo largo del mes, la campaña se centrará en dos ejes:





Facilitar el acceso al estudio: Los hospitales de la red provincial habilitarán horarios especiales y extendidos para mamografías, sin necesidad de orden médica.





Con este objetivo se difundirá un mapa con las ubicaciones de los 10 hospitales que cuentan con mamógrafo: San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, Villa Regina, El Bolsón, Río Colorado, San Antonio Oeste, Choele Choel y Allen.





Educación y participación comunitaria: en la semana del 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizarán caminatas simultáneas en diversas localidades de la provincia. Además, se brindarán charlas informativas y se difundirán videos desmintiendo "Mitos y Verdades de la Mamografía".









La campaña provincial para la prevención del cáncer de mama, invita a todas las mujeres a ser protagonistas de su salud. "Un control a tiempo puede salvar tu vida. No lo dejes para después" afirmaron desde la cartera sanitaria.

En el marco del Mes de la Concientización y detección temprana del Cáncer de Mama, que se conmemora en octubre, el Gobierno de Río Negro lanza la campaña provincial para su prevención, bajo el lema "Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible".