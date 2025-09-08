Hombre herido con arma blanca en un comercio





En diálogo con la prensa, la oficial principal Gabriela Campillay informó sobre un hecho de violencia ocurrido en un comercio del barrio Esperanza .





Durante la noche del 6 de septiembre, la Policía recibió un llamado desde el barrio Esperanza, detrás de la Escuela 372, alertando sobre una persona herida con arma blanca. Según detalló la oficial principal Gabriela Campillay, un hombre llegó alterado a un local ubicado en el callejón 2, donde insultó a la empleada al exigirle bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Ante la negativa de la vendedora, la situación se tornó violenta y, en medio de la discusión con la pareja de la trabajadora, el agresor sacó un cuchillo y lo hirió en un muslo.





La víctima, pareja de la empleada, fue trasladada al hospital donde recibió curaciones y sutura, obteniendo luego el alta médica. En tanto, el agresor, quien cuenta con antecedentes, quedó detenido a disposición de la fiscalía y este lunes se le formularán cargos.