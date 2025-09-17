Jornada de Financiamiento PYME



En el marco de la firma de convenio entre el Fondo de Garantía Río Negro (FOGARÍO) y el Banco Patagonia, se realizará un taller para difundir el trabajo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río

Negro y las líneas del Financiamiento Productivo del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres y de Garantía CFI.

Además, se llevará adelante el taller “Claves para financiar tu empresa a través del mercado de capitales” con la participación de especialistas y representantes del ecosistema financiero.





El objetivo es fortalecer a los sectores productivos y potenciar proyectos estratégicos para el desarrollo

sostenible de la provincia.