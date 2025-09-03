Reunión en El Manso para reforzar la seguridad y combatir el abigeato





Vecinos y autoridades coincidieron en la necesidad de un trabajo conjunto para garantizar mayor tranquilidad en la zona rural.

Esta tarde, en el Centro Comunitario de la Comisión de Fomento de El Manso, se desarrolló una reunión destinada a abordar la problemática del robo de animales y los reiterados hechos contra la propiedad privada que se vienen registrando en la región. El encuentro fue encabezado por el Comisionado de Fomento, Carlos Almazán, quien destacó la importancia de generar instancias de diálogo y acción colectiva.

En contacto con Noticias del Bolsón, Almazán explicó que la preocupación por el abigeato y otros delitos rurales no es nueva, ya que viene afectando a los pobladores desde hace tiempo. “Se concluyó en la necesidad de recurrir a las autoridades competentes y trabajar en conjunto para encontrar la manera de brindar mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos”, señaló.

El comisionado remarcó que la reunión permitió informar a los pobladores sobre las gestiones realizadas y al mismo tiempo escuchar sus inquietudes. Además, subrayó que será fundamental sostener un plan articulado entre la comunidad, la policía y las instituciones locales para subsanar los inconvenientes y prevenir nuevos hechos.

De esta manera, El Manso avanza en la construcción de un espacio de cooperación comunitaria con el objetivo de frenar el avance del abigeato y fortalecer la seguridad en toda la zona rural.