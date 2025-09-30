Río Negro crea fondo de $400.000.000 para proyectos científico-tecnológicos

“El futuro de Río Negro depende de nuestra capacidad para innovar, producir conocimiento y transformarlo en desarrollo concreto para las familias y las comunidades. Este fondo es una apuesta estratégica para que nuestras PYMES, cooperativas y municipios tengan acceso a soluciones que los hagan más fuertes, más competitivos y más sostenibles”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.





El Fondo de Innovación para el Desarrollo de Río Negro impulsará proyectos en dos grandes líneas.

* Desarrollo Productivo: soluciones científico-tecnológicas para aumentar la competitividad de la industria, las PYMES y las cooperativas.

* Desafíos Provinciales: proyectos orientados a modernizar el Estado y atender problemáticas sociales, ambientales y territoriales.





Se priorizarán iniciativas vinculadas a diez ejes estratégicos: gobernanza ambiental, petróleo y gas, energía nuclear, agua, prevención de riesgos, minería, transformación digital, inteligencia artificial, agroindustria y salud.





En ese sentido, el Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, señaló que “con este acuerdo, el CFI reafirma su compromiso de acompañar a las provincias en el diseño de políticas públicas que generen valor agregado, impulsen la economía del conocimiento y fortalezcan el federalismo. Río Negro es un ejemplo de cómo la innovación puede convertirse en motor de desarrollo inclusivo y sustentable”.





Entre los impactos previstos se destacan la diversificación y eficiencia de la matriz energética, la reducción de la huella ambiental, la modernización de los servicios públicos, la incorporación de tecnologías digitales e inteligencia artificial en procesos productivos, y el fortalecimiento de PYMES y cooperativas.





El financiamiento, que se ejecutará entre fines de 2025 y 2026, estará administrado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades (UPEU). Junto a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, se articulará con universidades y organismos científicos para llevar soluciones innovadoras a PYMES, cooperativas y municipios.





De esta manera, Río Negro reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la innovación, la sostenibilidad y la equidad territorial, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento científico y las necesidades concretas del territorio.

El Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmaron un convenio que destina $400 millones a la creación del Programa de Innovación para el Desarrollo Provincial, con el objetivo de potenciar la competitividad productiva y fortalecer la transferencia tecnológica en todo el territorio.