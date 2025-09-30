Se recupera una moto robada.



Mientras se desarrollaba el operativo por el homicidio, personal policial recuperó una motocicleta denunciada como robada en la localidad de Lago Puelo.

La damnificada había advertido que su rodado se encontraba estacionado en un pasillo, lo que motivó la intervención de los efectivos. Con la documentación correspondiente, se verificó que se trataba de la moto sustraída días atrás, y se procedió al secuestro del vehículo.

Un hombre que circulaba con el rodado quedó detenido por encubrimiento, aunque recuperó la libertad horas más tarde por disposición judicial.





Desde la policía remarcaron que en menos de una semana se recuperaron dos motocicletas robadas en la zona, lo que resulta llamativo dado que no fueron trasladadas a otros puntos, sino revendidas o utilizadas en la misma región. Ante esta situación, recomendaron a los vecinos verificar la documentación antes de adquirir un vehículo usado y desconfiar de precios demasiado bajos que puedan estar vinculados a motos robadas.