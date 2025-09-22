Se firmó convenio para la obra de red de gas en callejón Trafián

Noticias Del Bolson septiembre 22, 2025



El intendente municipal de El Hoyo, César Salamín, se reunió con el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia del Chubut, Hernán Tortola, junto a quien rubricó el convenio que permitirá que unas 20 familias puedan conectarse a la red de gas natural.

A través de este acuerdo, la Provincia se compromete a aportar la suma total de $71.970.112,77 (setenta y un millones novecientos setenta mil ciento doce con setenta y siete centavos), destinada de manera exclusiva a la ejecución de la obra de la red de gas natural en callejón Trafián.

El financiamiento se efectuará en tres cuotas iguales y consecutivas de $23.990.037,59 cada una. Una vez finalizada la obra, será verificada e inspeccionada por la Subsecretaría de Obras Públicas provincial.

Asimismo, la Municipalidad deberá rendir los aportes recibidos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia dentro de los 60 días posteriores a la inversión, y los fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco del Chubut S.A.

El convenio se enmarca en el Decreto 1304/78 y sus modificaciones y establece que cualquier diferencia económica, gastos adicionales o imprevistos que surjan durante la ejecución de la obra serán asumidos por la Municipalidad, eximiendo a la Provincia de responsabilidades más allá del aporte comprometido.











