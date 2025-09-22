Se firmó convenio para la obra de red de gas en callejón Trafián





El intendente municipal de El Hoyo, César Salamín, se reunió con el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia del Chubut, Hernán Tortola, junto a quien rubricó el convenio que permitirá que unas 20 familias puedan conectarse a la red de gas natural.





A través de este acuerdo, la Provincia se compromete a aportar la suma total de $71.970.112,77 (setenta y un millones novecientos setenta mil ciento doce con setenta y siete centavos), destinada de manera exclusiva a la ejecución de la obra de la red de gas natural en callejón Trafián.





El financiamiento se efectuará en tres cuotas iguales y consecutivas de $23.990.037,59 cada una. Una vez finalizada la obra, será verificada e inspeccionada por la Subsecretaría de Obras Públicas provincial.





Asimismo, la Municipalidad deberá rendir los aportes recibidos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia dentro de los 60 días posteriores a la inversión, y los fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco del Chubut S.A.





El convenio se enmarca en el Decreto 1304/78 y sus modificaciones y establece que cualquier diferencia económica, gastos adicionales o imprevistos que surjan durante la ejecución de la obra serán asumidos por la Municipalidad, eximiendo a la Provincia de responsabilidades más allá del aporte comprometido.