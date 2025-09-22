Pogliano presentó un nuevo camión compactador de residuos y continúa fortaleciendo la infraestructura municipal

En un acto realizado en el patio interno del Municipio de El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano presentó un nuevo camión compactador de residuos domiciliarios, adquirido con fondos propios por una inversión de 260 millones de pesos.





El intendente destacó que, con esta incorporación, ya son cinco las unidades compactadoras adquiridas en los últimos años, lo que equivale a la incorporación de un camión nuevo cada dos años.





“Este es un gran avance para nuestra localidad. Los camiones compactadores permiten una mejor optimización de los recursos, una mayor capacidad de recolección y contribuyen a potenciar la separación en origen y el cuidado del medio ambiente”, señaló el intendente Bruno Pogliano.





El jefe comunal también remarcó la mejora en las condiciones de trabajo de los empleados municipales, quienes ahora cuentan con unidades 0 km, modernas y seguras, en reemplazo de los antiguos camiones que funcionaban sin compactador y con estructuras a cielo abierto.





La inversión se enmarca en el trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de Medio Ambiente, sumándose además a un camión volcador presentado recientemente. En total, ambas incorporaciones significan 490 millones de pesos de inversión en equipamiento, provenientes de los aportes de los contribuyentes de El Bolsón.





“En un contexto económico nacional difícil, esta inversión representa un esfuerzo muy importante de todos los vecinos y un motivo de orgullo, porque forma parte del patrimonio municipal que crece día a día con transparencia y compromiso”, agregó el intendente.





Además, el intendente Bruno Pogliano anunció la incorporación de una nuevo retroexcavadora de última generación, por un monto cercano a los 220 mil dólares, que será destinada a la planta de RSU.





Con este nuevo camión, la Municipalidad refuerza el servicio de recolección domiciliaria de residuos húmedos y secos, asegurando una prestación más eficiente y sostenible para toda la comunidad.