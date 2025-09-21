Violencia en el Futbol: Los árbitros de la Patagonia Oeste se suman a la campaña por la No Violencia en el Fútbol





El Colegio de Árbitros de la Patagonia Oeste anunció que este fin de semana se adhiere a la campaña por la No Violencia en el Fútbol, en sintonía con las decisiones tomadas junto a distintas entidades deportivas de la Comarca Andina.

La medida se traduce en un parate de diversas competencias locales, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del respeto dentro de las canchas y hacia la figura arbitral.

Desde la institución remarcaron que este tiempo de pausa también se aprovecha para capacitar a nuevos aspirantes a árbitros, fomentando así la inserción de jóvenes con vocación en la actividad.

En ese marco, el Colegio agradeció a Defensores de la Comarca, que los invitó a participar de su encuentro amistoso con el Club Torino Oficial, y al Club Social, Cultural y Deportivo General Manuel Belgrano de Cholila, que abrió sus puertas para realizar prácticas con los aspirantes.

“Felicitamos a todos por entender que este es el camino. Los incentivamos a que lo continúen haciendo”, señalaron desde la entidad arbitral, destacando el compromiso de clubes, jugadores y dirigentes con un fútbol sin violencia y con oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones.