Weretilneck recibió a comitiva de la Embajada de Estados Unidos en INVAP

El Mandatario destacó el orgullo que representa para la Provincia y el país contar con una empresa estatal de referencia internacional en tecnología nuclear, espacial y de defensa. Subrayó que INVAP “es un modelo de lo que Argentina puede construir cuando se combina una conducción clara, autonomía en las decisiones y una fuerte apuesta al conocimiento”.









El Gobernador remarcó que INVAP no solo es un emblema del desarrollo científico-tecnológico, sino también una demostración concreta de que el Estado puede generar empresas eficientes, competitivas y reconocidas en todo el mundo. “Este es uno de los grandes orgullos nacionales. INVAP es una prueba de que cuando se respeta la institucionalidad y se preserva la autonomía de las decisiones técnicas, se logran proyectos que trascienden gobiernos y generaciones”, afirmó.













Weretilneck valoró además el recambio generacional que atraviesa la compañía y resaltó la continuidad de proyectos estratégicos. “Es fundamental que las empresas del Estado tengan la capacidad de sostener sus liderazgos y proyecciones a lo largo del tiempo, porque eso les da solidez, prestigio y credibilidad en el mundo”, agregó.





El encuentro contó con la presencia del Intendente de Bariloche, Walter Cortés; el Presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el Subgerente General de Estrategia de INVAP, Ignacio Grossi; el Subgerente General de Operaciones, Gabriel Absi; junto a otros integrantes de la Gerencia General y responsables de distintas áreas de la empresa.









La visita de la comitiva estadounidense incluyó la presentación de los principales proyectos de innovación en curso y las oportunidades de cooperación bilateral. INVAP mantiene desde hace años vínculos con empresas y agencias de Estados Unidos, con las que ha desarrollado trabajos conjuntos, entre ellos varios lanzamientos de satélites.





La Encargada de Negocios Gómez Rápalo destacó que “la cooperación entre Estados Unidos y la Argentina se refleja en cada uno de estos encuentros, desde la innovación tecnológica hasta el compromiso con la protección de nuestros recursos naturales”.

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió en Bariloche a la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo, y parte de su equipo, quienes visitaron la sede de INVAP y mantuvieron una reunión de trabajo.