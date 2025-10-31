Declaraciones de interés local con el deporte, la cultura y la salud. El Hoyo



El Concejo Deliberante de El Hoyo sesión con la presencia de seis de sus ediles y en donde se aprobó por unanimidad tres declaraciones de interés que destacan el compromiso local con el deporte, la cultura y la salud. La atleta Ema Gorognano fue reconocida por su convocatoria a los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. También se distinguió al programa Fanáticos XND, referente en turismo aventura y ganador del Martín Fierro Federal 2023. Y al proyecto de la Licenciada Danisa Torres, que impulsa la creación de un Centro Oncológico en la Comarca Andina.









Proyecto del Ejecutivo





1. Nota N°335/25 Eleva proyectos de Ordenanzas y promulga las siguientes Ordenanzas N°048, 049, 050, 051 y 052/25





a. Ratificar Convenio Ejecutivo para la Construcción de una Vivienda para el Sr. Alfredo Delgado y su grupo familiar. A Comisión de Hacienda y de Planeamiento.





b. Crear partida presupuestaria de ingresos y egresos "Folleteria y Material de promoción Turística". A Comisión de Hacienda y de Habiente, Producción y Turismo.





c. Modificar el Articulo Nro. 3 de la Ordenanza Nro. 072/24. A Comisión de Hacienda y de Legislación.





d. Modificar el Artículo Nro. 3, Nro. 5 y Nro. 10 de la Ordenanza 079/24. A Comisión de Hacienda y de Legislación.





e. Ratificar Convenio con AVP para el mantenimiento de los accesos A33 y A34 y ampliar la partida presupuestaria. A Comisión de Planeamiento y de Hacienda.





f. Ratificar Convenio con AVP por desmalezamiento. A Comisión de Planeamiento y de Hacienda.





g. Ratificar Convenio de capacitación "Taller de Sabores y Saberes Alimenticios". A Comisión de Producción y de Hacienda.





h. Ratificar Convenio de capacitación "Formación Laboral en Cultivo de Rosales con fines productivos comerciales". A Comisión de Producción y de Hacienda.









Proyectos del Legislativo





1. Nota N°338/25 Gretel Arce. Eleva proyecto de Comunicación “Test de VPH para afiliadas a SEROS”. A Comisión de Acción Social.









Dictamen de Comisión





Acción Social, Cultura y Deportes





• Proyecto de Declaración “Centro de atención y administración de Quimioterapia”. Aprobado por unanimidad.



