Por primera vez, El Cascanueces con orquesta y ballet en vivo llega a la Comarca Andina

La Comarca Andina se prepara para vivir una experiencia única este diciembre: el clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky, El Cascanueces, se presentará por primera vez con orquesta y ballet en vivo en la región.

La producción, a cargo de CLAVE Orquesta Filarmónica y la Escuela Coreográfica ELEMENTOS, contará con más de 70 jóvenes músicos, bailarinas y bailarines locales que subirán al escenario para dar vida a esta obra emblemática del repertorio clásico navideño.





La puesta en escena será inédita: la orquesta tocará en vivo, el vestuario proviene del Teatro Argentino de La Plata, y la dirección busca consolidar a la Comarca Andina como un nuevo polo de desarrollo artístico para las juventudes. Además, promete a vecinos y vecinas una producción de alto nivel que combina talento local con estándares profesionales.

Las funciones serán:

20 de diciembre, 21 h: Estreno en el Polideportivo de El Bolsón.

21 de diciembre, 21 h: Segunda función en el mismo lugar.

Una oportunidad única para disfrutar de la magia del ballet y la música clásica sin salir de la región.