El Bolsón brilló en la FIT 2025 con un balance positivo y la participación récord del sector privado

El Bolsón concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en Buenos Aires con un balance sumamente exitoso. Durante el evento, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes del municipio de El Bolsón presentó las experiencias y atractivos que caracterizan a la localidad, haciendo especial hincapié en la próxima temporada primavera-verano y en su evento más distintivo: la Fiesta Nacional del Lúpulo.

“En esta edición 2025, se destacó la participación del sector privado. Este hecho subraya el compromiso y la visión compartida de construir un destino turístico consolidado a lo largo de todo el año, un objetivo que impulsa la gestión del intendente Bruno Pogliano” destacó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Nicolás Ditschensky.

En el stand, que formó parte del espacio institucional de la Provincia de Río Negro, se contó con la valiosa colaboración de referentes locales. Entre ellos, se destacó la participación de "Guille" Balagh, quien representó a los cerveceros de la región, ofreciendo degustaciones de cervezas artesanales y compartiendo la rica historia cervecera de la zona. También estuvo presente el "Geomuseo", aportando un componente cultural y educativo.

“Desde la Subsecretaría de Turismo, extendemos un profundo agradecimiento a la Provincia de Río Negro por el espacio brindado, a los prestadores turísticos que aportaron productos para sorteos y degustaciones, y a todos los medios de comunicación, influencers y viajeros que difundieron las propuestas de El Bolsón” afirmó la subsecretaria Sofía Seroff.

La positiva respuesta recibida en la FIT 2025, reafirma que el camino correcto para el futuro de El Bolsón, es la construcción colectiva del turismo.